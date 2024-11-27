Новий уряд Литви складе присягу 12 грудня
Планується, що уряд Литви в новому складі буде приведений до присяги в Сеймі 12 грудня.
Про це сказав голова парламенту Саулюс Скверняліс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.
"Що стосується термінів, ми сподіваємося, що 12 грудня буде затверджено програму уряду і присягне новий уряд", – сказав Скверняліс журналістам у Сеймі в середу після засідання ради правлячої коаліції.
За його словами, програма уряду узгоджена на 99,9%.
Минулого тижня прем'єр-міністром було призначено соціал-демократа Гінтаутаса Палуцкаса, у нього є 15 днів на формування уряду. Цей термін закінчиться наприкінці наступного тижня.
Нагадаємо, литовських соціал-демократів, яких представляє Палуцкас, критикували за коаліцію з партією "Зоря Німану", лідера якої звинувачують в антисемітизмі.
Раніше литовський президент Гітанас Науседа пообіцяв не затверджувати кандидатів в уряд із партії "Зоря Німану".
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