Новое правительство Литвы примет присягу 12 декабря
Планируется, что правительство Литвы в новом составе будет приведено к присяге в Сейме 12 декабря.
Об этом сказал председатель парламента Саулюс Сквернялис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.
"Что касается сроков, мы надеемся, что 12 декабря будет утверждена программа правительства и присягнет новое правительство", – сказал Сквернялис журналистам в Сейме в среду после заседания совета правящей коалиции.
По его словам, программа правительства согласована на 99,9%.
На прошлой неделе премьер-министром был назначен социал-демократ Гинтаутас Палуцкас, у него есть 15 дней на формирование правительства. Этот срок истечет в конце следующей недели.
Напомним, литовских социал-демократов, которых представляет Палуцкас, критиковали за коалицию с партией "Заря Немана", лидера которой обвиняют в антисемитизме.
Ранее литовский президент Гитанас Науседа пообещал не утверждать кандидатов в правительство из партии "Заря Немана".
Детали читайте в статье: Литва выбирает "антисемитскую" коалицию: зачем Вильнюс подставился под острую критику союзников.