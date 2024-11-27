ФБР підтвердило погрози обраним членам майбутньої команди Трампа

Федеральне бюро розслідувань підтвердило слова кількох посадовців, яких майбутній президент США Дональд Трамп обрав для роботи в його адміністрації щодо того, що вони стали жертвами "мінувань" і телефонного тероризму.

Про це із посиланням на заяву правоохоронців пише "Європейська правда".

У заяві відомства йдеться, що воно "знає про численні погрози вибухів та інциденти із застосуванням сили, спрямовані проти кандидатів та призначенців нової адміністрації", і працює з іншими правоохоронними органами, щоб відреагувати на ці погрози.

"Ми серйозно ставимося до всіх потенційних загроз і, як завжди, закликаємо представників громадськості негайно повідомляти правоохоронні органи про все, що вони вважають підозрілим", – йдеться в заяві.

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Про те, що кілька посадовців, яких Трамп обрав для роботи в його адміністрації постраждали від "мінувань" та телефонного тероризму заявила речниця перехідної команди Трампа Керолайн Левітт.

Публічно про це сказала Еліза Стефанік – конгресвумен, призначена Трампом на посаду посла при ООН. За словами Стефанік, вона отримала повідомлення про мінування будинку, а правоохоронці відреагували "з найвищим рівнем професіоналізму".

За інформацією The Guardian, погрози отримав також номінований на посаду глави Пентагону ведучий Fox News Піт Гегсет і колишній конгресмен Метт Гейц, який раніше був кандидатом на посаду генпрокурора США.

Зазначимо, що сам Трамп за час передвиборчої кампанії двічі ставав жертвою замаху.