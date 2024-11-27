ФБР подтвердило угрозы избранным членам будущей команды Трампа

Федеральное бюро расследований подтвердило слова нескольких чиновников, которых будущий президент США Дональд Трамп выбрал для работы в его администрации о том, что они стали жертвами "минирований" и телефонного терроризма.

Об этом со ссылкой на заявление правоохранителей пишет "Европейская правда".

В заявлении ведомства говорится, что оно "знает о многочисленных угрозах взрывов и инцидентах с применением силы, направленных против кандидатов и назначенцев новой администрации", и работает с другими правоохранительными органами, чтобы отреагировать на эти угрозы.

"Мы серьезно относимся ко всем потенциальным угрозам и, как всегда, призываем представителей общественности немедленно сообщать правоохранительные органы обо всем, что они считают подозрительным", – говорится в заявлении.

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О том, что несколько должностных лиц, которых Трамп выбрал для работы в его администрации пострадали от "минирований" и телефонного терроризма заявила пресс-секретарь переходной команды Трампа Кэролайн Левитт.

Публично об этом сказала Элиза Стефаник – конгрессвумен, назначенная Трампом на должность посла при ООН. По словам Стефаник, она получила сообщение о минировании дома, а правоохранители отреагировали "с высоким уровнем профессионализма".

По информации The Guardian, угрозы получил также номинированный на должность главы Пентагона ведущий Fox News Пит Гегсет и бывший конгрессмен Мэтт Гейц, который ранее был кандидатом на должность генпрокурора США.

Отметим, что сам Трамп за время предвыборной кампании дважды становился жертвой покушения.