Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) і ліворадикальний Альянс Сари Вагенкнехт (АСВ) у коаліційній угоді в Бранденбурзі залишили без змін суперечливі формулювання щодо війни в Україні та розміщення ракет США у Німеччині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RBB 24.

СДПН і АСВ, які утворять уряд у федеральній землі Бранденбург, завершили коаліційні переговори та у середу презентували свою коаліційну угоду.

Проєкт угоди починається з преамбули, в якій йдеться про спільне розуміння позиції щодо загарбницької війни Росії проти України та розміщення ракет у Німеччині – хоча зовнішня політика не є справою земельних органів влади.

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Формулювання преамбули було представлено вже після завершення початкових переговорів і воно залишилось без змін в коаліційній угоді.

У ній, серед іншого, зазначено, що "закінчити війну шляхом подальших поставок зброї не вдасться".

Крім того, сказано, що "ми критично ставимося до запланованого розміщення ракет середньої дальності та гіперзвукових ракет на німецькій землі. Потрібні конкретні пропозиції, щоб повернутися до роззброєння і контролю над озброєннями".

Соціал-демократична партія у Бранденбурзі зазнала загальнонаціональної критики за це формулювання, в тому числі і в своїх лавах, але отримала похвалу від лідерки АСВ Сари Вагенкнехт.

У преамбулі АСВ і СДПН одночасно беруть на себе зобов'язання зміцнювати обороноздатність Бундесверу і дотримуватися Будапештського меморандуму.

Те, що проросійський Альянс Сари Вагенкнехт проштовхнув свої вимоги в угоді у Бранденбурзі, розкололо партію соціал-демократів, і додало АСВ політичних балів напередодні дострокових виборів. СДПН на федеральному рівні продовжує наполягати на підтримці України зброєю.

Нагадаємо, напередодні глава МЗС Німеччини Анналена Бербок звернулась до багаторічного прем’єра Бранденбургу Дітмара Войдке з вимогою дати чітке зобов’язання, що його майбутній уряд не принесе Україну в жертву Владіміру Путіну.

Земельний уряд у Бранденбурзі стане другим, до якого увійдуть партійці з Альянсу Сари Вагенкнехт. Раніше коаліційні переговори за участю АСВ успішно завершилися в Тюрингії.

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