Глава МЗС Німеччини вимагає від прем’єра Бранденбургу дати чітке зобов’язання щодо України

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок звернулась до багаторічного прем’єр-міністра Бранденбургу Дітмара Войдке з вимогою дати чітке зобов’язання, що його майбутній уряд не принесе Україну в жертву Владіміру Путіну.

Про це Бербок написала у соцмережі Х (Twitter) у середу, повідомляє "Європейська правда".

Її звернення стало відповіддю на досягнення коаліційної угоди у землі Бранденбург між місцевими соціал-демократами на чолі з Войдке та проросійськими ліворадикалами з Альянсу Сари Вагенкнехт (АСВ). Домовленість допоможе Войдке залишитися прем’єр-міністром на новий термін.

"Той, хто серйозно ставиться до безпеки Німеччини, не буде ризикувати нею заради збереження власної влади. Як мешканка Бранденбургу, я очікую, що прем'єр-міністр Войдке візьме на себе чітке зобов'язання, що його майбутній уряд захищатиме мир у Європі, а не принесе Україну в жертву Путіну", – написала Бербок.

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Зовнішня політика не входить до повноважень регіональних урядів та парламентів у Німеччині. Однак попри це Альянс Сари Вагенкнехт наполягав, аби суперечливі пункти щодо дипломатичного врегулювання війни в Україні і критика розміщення ракет США у Німеччині увійшли до коаліційної угоди.

Партія СДПН у Бранденбурзі пішла на ці вимоги, що в АСВ святкували як свою перемогу.

67-сторінкова коаліційна угода має бути представлена ​​в парламенті землі в Потсдамі у середу вдень.

Земельний уряд у Бранденбурзі стане другим, до якого увійдуть партійці з Альянсу Сари Вагенкнехт. Раніше коаліційні переговори за участю АСВ успішно завершилися в Тюрингії.

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