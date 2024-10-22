Міністрів з Північної Європи попередили про зміни в течії Атлантичного океану

Понад 40 вчених-кліматологів закликали міністрів країн Північної Європи не допустити, щоб глобальне потепління спричинило значну зміну течії в Атлантичному океані, яка може викликати різкі зміни погодних умов і завдати шкоди екосистемам.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Учені звернулися з листом до Ради міністрів країн Північної Європи, куди належать Данія, Швеція, Фінляндія, Ісландія та Норвегія та три автономні території.

На думку вчених, руйнування системи океанічних течій, яка транспортує теплу воду в Північну Атлантику і забезпечує м'який клімат в Європі, може поставити під загрозу умови життя людей в Арктичному регіоні та за його межами.

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"Така зміна циркуляції океану матиме руйнівні і незворотні наслідки, особливо для країн Північної Європи, але також і для інших частин світу", – заявили вчені в листі.

Лист закликає Раду міністрів до дій, які можуть включати заклик до глобального скорочення викидів парникових газів.

Кілька досліджень свідчать про те, що ризик зміни течії в Атлантичному океані був значно недооцінений, кажуть вчені. Вони додають, що існує серйозна ймовірність проходження переломного моменту в найближчі кілька десятиліть.

"Якщо Британія та Ірландія стануть схожими на північну Норвегію, (це) матиме величезні наслідки. Ми дійшли висновку, що ймовірність цього не є низькою. Це не те, до чого можна легко пристосуватися", – сказав професор Пітер Дітлевсен з Копенгагенського університету, який підписав лист.

За даними Метеорологічної служби Великої Британії, розпад системи океанічних течій призведе до похолодання Північної півкулі, підвищення рівня Атлантичного океану, зменшення кількості опадів над Європою та Північною Америкою і зміщення мусонів у Південній Америці та Африці.

Нагадаємо, у норвезькому місті Тромсе, розташованому за полярним колом, 18 жовтня стало рекордно теплим днем за всю 100-річну історію спостережень.

Початок осені у Північній Європі також був незвично теплим і посушливим.