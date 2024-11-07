Європейське кліматичне агентство: Цей рік, ймовірно, буде найспекотнішим за історію спостережень

Європейське кліматичне агентство Copernicus у четвер повідомило, що цьогоріч на нашій планеті потеплішало більш ніж на 1,5 градуса за Цельсієм порівняно з доіндустріальним середнім показником.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство АР.

Директор Copernicus Карло Буонтемпо зазначив, що нові дані викликають занепокоєння. Другий рік поспіль на Землі майже напевно зафіксували найвищі температури, ніж будь-коли раніше.

За словами Буонтемпо, планета не побачила б такої тривалої послідовності рекордних температур, якби не було збільшення парникових газів в атмосфері.

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Він навів і інші фактори, які сприяють таким надзвичайно теплим рокам, як минулий і цей. Серед них – тимчасове потепління в деяких частинах Тихого океану, яке змінює погоду в усьому світі, а також виверження вулканів, які викидають водяну пару в повітря, і коливання енергії, що надходить від Сонця.

Новина про ймовірний другий рік рекордної спеки з'явилася наступного дня після переобрання на посаду президента США республіканця Дональда Трампа, який назвав зміну клімату "обманом" і пообіцяв збільшити обсяги буріння і видобутку нафти.

Нещодавно понад 40 вчених-кліматологів закликали міністрів країн Північної Європи не допустити, щоб глобальне потепління спричинило значну зміну течії в Атлантичному океані, яка може викликати різкі зміни погодних умов і завдати шкоди екосистемам.

Нагадаємо, у норвезькому місті Тромсе, розташованому за полярним колом, 18 жовтня стало рекордно теплим днем за всю 100-річну історію спостережень.