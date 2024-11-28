Италия присоединилась к французским истребителям в миссии воздушного контроля НАТО в Балтии

В четверг, 28 ноября, на авиабазе Вооруженных сил Литвы в Шяуляе состоялась церемония передачи полномочий, где французские военнослужащие и новый контингент военнослужащих ВВС Италии начали миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

Об этом написал литовский вещатель LRT со ссылкой на заявление директора департамента оборонной политики Министерства обороны Литвы Вайдотаса Урбелиса, передает "Европейская правда".

Как передает вещатель, итальянцы продолжат работу своих соотечественников, которые защищали воздушное пространство Балтии в течение последних четырех месяцев, на истребителях Eurofighter Typhoon. Также их поддержат французские ВВС истребителями Rafale.

Следовательно, как передают журналисты, обе страны будут защищать воздушное пространство Литвы восемью истребителями в течение следующих четырех месяцев.

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Фото: Минобороны Литвы

Отмечается, что это уже седьмой раз, когда итальянские ВВС участвуют в миссии в странах Балтии, и восьмой раз, когда это делают французы.

"Надежная защита воздушного пространства НАТО в странах Балтии является ключевым элементом сдерживания и обороны. Я благодарю наших союзников, итальянцев и французов, за их преданность безопасности нашего региона", – заявил Урбелис.

Страны НАТО проводят патрулирование воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии в порядке ротации с марта 2004 года, когда страны Балтии были приняты в Альянс.

Фото: Минобороны Литвы

С 2004 года патрулирование ведется с Шяуляйской авиабазы в Литве, а с 2014 года опорная миссия осуществляется и с базы Эмари в Эстонии. С марта этого года в течение девяти месяцев, пока на базе Эмари идет ремонт, опорная миссия базируется в латвийском Лиелварде.

Напомним, в апреле министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас пригласил Швецию разместить свои истребители для осуществления миссии воздушной полиции НАТО в Литве.

В июле информировали, что испанских и португальских военных, которые четыре месяца охраняли воздушное пространство стран Балтии, сменили итальянцы.