ЗМІ: У Фінляндії заарештували шахраїв, які вкрали у жителів Норвегії, щонайменше, 1 млн євро

Норвезька поліція розслідує справу про масштабне шахрайство за участю можливого "колл-центру", який діє у Фінляндії та підозрюється в ошуканні норвезьких людей похилого віку на, щонайменше, 1 млн євро.

Про це повідомила газета VG, передає "Європейська правда".

За даними газети, у зв'язку з розслідуванням у Фінляндії та Норвегії було здійснено низку арештів.

У Фінляндії ще в березні заарештували трьох людей, а в червні – ще 17, частина заарештованих – громадяни Норвегії.

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У середу минулого тижня в Окружному суді Осло було заарештовано чотирьох норвежців віком близько двадцяти років, яким було пред'явлено звинувачення у шахрайстві за обтяжуючих обставин.

Прокурор, з яким поспілкувалися журналісти, не повідомив, чи затримані досі перебувають під вартою в поліції.

За його словами, "колл-центр" телефонував норвежцям, представляючись співробітниками поліції або банку.

Шахраї заявляли, що людина стала жертвою "злому" та запевняли, що переведуть його кошти в "безпечне місце", якщо він надасть їм свої банківські реквізити.

Якщо відповідач надав коди, його банківський рахунок був би спустошений.

Журналісти зазначили, що норвезька поліція поки що не має чіткого уявлення про те, скільки жертв вдалося ошукати підозрюваному шахрайському угрупованню.

За даними газети, на початку цього року фінська поліція підрахувала, що шахраї викрали близько 1 млн євро.

Принаймні деякі з заарештованих поліцією – молоді люди у віці близько 20 років.

В Іспанії нещодавно затримали групу телефонних шахраїв, яка ошукала десятки фінських пенсіонерів і виманила у них понад 320 тисяч євро.

Перед тим британська поліція заявила про викриття великої онлайн-платформи, яка допомагала шахраям з усього світу виманювати дані у користувачів через фішингові сайти.

У вересні у словацькому місті Превідза поліція розслідувала випадок шахрайства стосовно 62-річної жінки, яку змусили віддати свої та доньчині заощадження на суму 100 тисяч євро.