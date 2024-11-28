В Финляндии полиция расследует дело о масштабном телефонном мошенничестве

Финская полиция завершает масштабное расследование международного дела, связанного с телефонным мошенничеством, к которому, вероятно, были привлечены датские группировки.

Об этом пишет вещатель Yle, передает "Европейская правда".

Как отметил финский вещатель, полиция страны завершает расследование масштабного международного дела о мошенничестве.

Отмечается, что лица, которые, вероятно, связаны с датской преступной группировкой, подозреваются в том, что они совершали мошеннические телефонные звонки в разные страны Северной Европы, представляясь сотрудниками полиции и банков.

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Правоохранители проинформировали, что они обманули жертв на сотни тысяч евро. По данным предварительного расследования, жертвам был нанесен ущерб на общую сумму около 400 тысяч евро.

По данным полиции, в ходе расследования с июня по ноябрь было арестовано 22 человека, шестеро из них – граждане Дании, пятеро – Норвегии.

Финская полиция создала совместную международную следственную группу с датской и норвежской полицией, которую возглавляет Финляндия.

В сентябре в словацком городе Превидза полиция расследовала случай мошенничества в отношении 62-летней женщины, которую заставили отдать свои и дочери сбережения на сумму 100 тысяч евро.

В начале октября писали, что норвежская полиция расследует дело о масштабном мошенничестве с участием возможного "колл-центра", который действует в Финляндии и подозревается в обмане норвежских пожилых людей на, по меньшей мере, 1 млн евро.