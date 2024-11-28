Влада Швейцарії відмовилась забороняти "Хезболлу" так, як ХАМАС

Швейцарська Федеральна рада відхилила вимоги парламентарів заборонити воєнізоване проіранське угруповання "Хезболла", що базується на півдні Лівану.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.

Представники комітетів обох палат парламенту Швейцарії раніше закликали владу заборонити "Хезболлу" разом із терористичним угрупованням ХАМАС через їхню роль у варварському нападі на Ізраїль у жовтні 2023 року.

У відповідь Федеральна рада заявила, що не має загальних повноважень забороняти організації. Така заборона можлива в межах Закону про розвідку, як це було зроблено щодо угруповань "Аль-Каїда" та "Ісламська держава".

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Закон передбачає дві умови для заборони організації: пряма чи опосередкована підтримка тероризму або насильницького екстремізму і заборона або санкції на рівні ООН. Однак ООН не ухвалила жодного рішення щодо "Хезболли".

Раніше Федеральна рада Швейцарії подала до парламенту пропозицію про заборону діяльності ХАМАС у країні на пʼять років, яку мають розглянути на сесії у грудні.

Тоді влада пояснила, що пропонує заборонити ХАМАС через безпрецедентні терористичні атаки 7 жовтня 2023 року відповідно до практики заборони організацій в індивідуальному порядку лише "з надзвичайно серйозних причин".

Заява швейцарського уряду зʼявилась на тлі перемир'я у війні між Ізраїлем і "Хезболлою", укладеним напередодні.