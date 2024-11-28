Власти Швейцарии отказались запрещать "Хезболлу" так, как ХАМАС

Швейцарский Федеральный совет отклонил требования парламентариев запретить военизированную проиранскую группировку "Хезболла", базирующуюся на юге Ливана.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo.

Представители комитетов обеих палат парламента Швейцарии ранее призвали власти запретить "Хезболлу" вместе с террористической группировкой ХАМАС из-за их роли в варварском нападении на Израиль в октябре 2023 года.

В ответ Федеральный совет заявил, что не имеет общих полномочий запрещать организации. Такой запрет возможен в рамках Закона о разведке, как это было сделано в отношении группировок "Аль-Каида" и "Исламское государство".

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Закон предусматривает два условия для запрета организации: прямая или косвенная поддержка терроризма или насильственного экстремизма и запрет или санкции на уровне ООН. Однако ООН не приняла никакого решения по "Хезболле".

Ранее Федеральный совет Швейцарии подал в парламент предложение о запрете деятельности ХАМАС в стране на пять лет, которое должны рассмотреть на сессии в декабре.

Тогда власти объяснили, что предлагают запретить ХАМАС из-за беспрецедентных террористических атак 7 октября 2023 года в соответствии с практикой запрета организаций в индивидуальном порядке только "по чрезвычайно серьезным причинам".

Заявление швейцарского правительства появилось на фоне перемирия в войне между Израилем и "Хезболлой", заключенного накануне.