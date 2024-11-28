Зеленський поговорить з Шольцом, якого критикував за розмову з Путіним
Президент Володимир Зеленський планує у п’ятницю, 29 листопада, провести розмову із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, якого раніше критикував за телефонну розмову із очільником Кремля Владіміром Путіним.
Про це він повідомив у вечірньому зверненні, передає "Європейська правда".
Як розповів Зеленський, у четвер, 28 листопада, він спілкувався із керівником Головного управління розвідки Кирилом Будановим щодо того, які наміри ракетних ударів є в Росії.
У цей день він також поспілкувався із прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером.
Відтак, за словами Зеленського, на завтра у графіку у нього є розмова з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
"Ми маємо разом реагувати на спробу Росії зробити ситуацію більш нестерпною та спробу затягнути цю війну", – додав Зеленський.
Нагадаємо, вдень 15 листопада стало відомо, що Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля. Зеленський назвав цей дзвінок "скринькою Пандори".
Нещодавно Шольц вкотре виступив на захист своєї суперечливої телефонної розмови Путіним.
Розмова викликала широку критику, деталі у статті: 60 хвилин сорому Шольца: що у Німеччині думають про спроби канцлера відновити діалог з Путіним.