Зеленський поговорить з Шольцом, якого критикував за розмову з Путіним

Президент Володимир Зеленський планує у п’ятницю, 29 листопада, провести розмову із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, якого раніше критикував за телефонну розмову із очільником Кремля Владіміром Путіним.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні, передає "Європейська правда".

Як розповів Зеленський, у четвер, 28 листопада, він спілкувався із керівником Головного управління розвідки Кирилом Будановим щодо того, які наміри ракетних ударів є в Росії.

У цей день він також поспілкувався із прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером.

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Відтак, за словами Зеленського, на завтра у графіку у нього є розмова з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Ми маємо разом реагувати на спробу Росії зробити ситуацію більш нестерпною та спробу затягнути цю війну", – додав Зеленський.

Нагадаємо, вдень 15 листопада стало відомо, що Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля. Зеленський назвав цей дзвінок "скринькою Пандори".

Нещодавно Шольц вкотре виступив на захист своєї суперечливої телефонної розмови Путіним.

Розмова викликала широку критику, деталі у статті: 60 хвилин сорому Шольца: що у Німеччині думають про спроби канцлера відновити діалог з Путіним.