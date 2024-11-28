Зеленский поговорит с Шольцом, которого критиковал за разговор с Путиным
Президент Владимир Зеленский планирует в пятницу, 29 ноября, провести разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом, которого ранее критиковал за телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.
Об этом он сообщил в вечернем обращении, передает "Европейская правда".
Как рассказал Зеленский, в четверг, 28 ноября, он общался с руководителем Главного управления разведки Кириллом Будановым о том, какие намерения ракетных ударов есть в России.
В этот день он также пообщался с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Поэтому, по словам Зеленского, на завтра в графике у него есть разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом.
"Мы должны вместе реагировать на попытку России сделать ситуацию более невыносимой и попытку затянуть эту войну", – добавил Зеленский.
Напомним, днем 15 ноября стало известно, что Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля. Зеленский назвал этот звонок "ящиком Пандоры".
Недавно Шольц в очередной раз выступил в защиту своего противоречивого телефонного разговора Путиным.
Разговор вызвал широкую критику, детали в статье: 60 минут стыда Шольца: что в Германии думают о попытках канцлера возобновить диалог с Путиным.