Зеленский поговорит с Шольцом, которого критиковал за разговор с Путиным

Президент Владимир Зеленский планирует в пятницу, 29 ноября, провести разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом, которого ранее критиковал за телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом он сообщил в вечернем обращении, передает "Европейская правда".

Как рассказал Зеленский, в четверг, 28 ноября, он общался с руководителем Главного управления разведки Кириллом Будановым о том, какие намерения ракетных ударов есть в России.

В этот день он также пообщался с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

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Поэтому, по словам Зеленского, на завтра в графике у него есть разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Мы должны вместе реагировать на попытку России сделать ситуацию более невыносимой и попытку затянуть эту войну", – добавил Зеленский.

Напомним, днем 15 ноября стало известно, что Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля. Зеленский назвал этот звонок "ящиком Пандоры".

Недавно Шольц в очередной раз выступил в защиту своего противоречивого телефонного разговора Путиным.

Разговор вызвал широкую критику, детали в статье: 60 минут стыда Шольца: что в Германии думают о попытках канцлера возобновить диалог с Путиным.