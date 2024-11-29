Ірландія почала голосування на дострокових парламентських виборах

В Ірландії у п’ятницю, 29 листопада, розпочалося голосування на дострокових парламентських виборах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Irish Times.

Виборчі дільниці відкрилися о 7:00 у п’ятницю і працюватимуть до 22:00. Одразу після закриття дільниць опублікують екзитполи з прогнозами результатів голосування.

На виборах мають право голосу 3,7 млн громадян, це на понад 400 тисяч більше, ніж у 2020 році. На цих виборах очікується рекордна явка.

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Одне з останніх опитувань показало, що партія прем'єр-міністра Ірландії Саймона Гарріса "Фіне Гел" скотилася на третє місце після втрати чверті підтримки менш ніж за два тижні.

Гарріс вирішив проводити вибори цього року, не чекаючи наближення кінця каденції у березні.

38-річний Гарріс прагне зберегти 14-річне перебування при владі своєї політсили, "Фіне Гел", яку очолив у квітні цього року – після несподіваної відставки прем’єра Лео Варадкара.