Ирландия начала голосование на досрочных парламентских выборах

В Ирландии в пятницу, 29 ноября, началось голосование на досрочных парламентских выборах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Irish Times.

Избирательные участки открылись в 7:00 в пятницу и будут работать до 22:00. Сразу после закрытия участков опубликуют экзитполы с прогнозами результатов голосования.

На выборах имеют право голоса 3,7 млн граждан, это более чем на 400 тысяч больше, чем в 2020 году. На этих выборах ожидается рекордная явка.

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Один из последних опросов показал, что партия премьер-министра Ирландии Саймона Харриса "Фине Гэл" скатилась на третье место после потери четверти поддержки менее чем за две недели.

Харрис решил проводить выборы в этом году, не дожидаясь приближения конца каденции в марте.

38-летний Харрис стремится сохранить 14-летнее пребывание у власти своей политсилы, "Фине Гэл", которую возглавил в апреле этого года – после неожиданной отставки премьера Лео Варадкара.