Турецькому громадянину в Німеччині інкримінують шпигунство

Федеральна прокуратура Німеччини висунула громадянину Туреччини звинувачення у шпигунстві за прихильниками нині покійного опозиціонера Фетхуллаха Гюлена.

Про це, як пише "Європейська правда", німецька прокуратура повідомила в пʼятницю, 29 листопада.

Чоловік, якого ідентифікують як Мехмета К., нібито видав турецьким спецслужбам співвітчизників, яких вважав прихильниками так званого руху Гюлена.

За даними прокуратури ФРН, з вересня 2018 року по серпень 2021 року 57-річний турок кілька разів контактував зі спецслужбами Анкари через турецьку поліцію.

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Він зокрема надавав контактні дані та іншу інформацію про людей зі свого оточення в районі Дюрен на заході Німеччини, яких він пов'язував з "рухом Гюлена".

Тепер Вищий земельний суд у Дюссельдорфі має вирішити, чи підтвердити ці звинувачення.

Як відомо, турецька влада вважає рух "Хізмет", названий на честь проповідника Фетхуллаха Гюлена відповідальним за спробу державного перевороту в Туреччині в 2016 році.

Гюлен, який після перевороту виїхав до США, у жовтні 2024 року помер.