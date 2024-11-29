Турецкому гражданину в Германии инкриминируют шпионаж

Федеральная прокуратура Германии предъявила гражданину Турции обвинения в шпионаже за сторонниками ныне покойного оппозиционера Фетхуллаха Гюлена.

Об этом, как пишет "Европейская правда", немецкая прокуратура сообщила в пятницу, 29 ноября.

Мужчина, которого идентифицируют как Мехмета К., якобы выдал турецким спецслужбам соотечественников, которых считал сторонниками так называемого движения Гюлена.

По данным прокуратуры ФРГ, с сентября 2018 года по август 2021 года 57-летний турок несколько раз контактировал со спецслужбами Анкары через турецкую полицию.

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Он в частности предоставлял контактные данные и другую информацию о людях из своего окружения в районе Дюрен на западе Германии, которых он связывал с "движением Гюлена".

Теперь Высший земельный суд в Дюссельдорфе должен решить, подтвердить ли эти обвинения.

Как известно, турецкие власти считают движение "Хизмет", названное в честь проповедника Фетхуллаха Гюлена ответственным за попытку государственного переворота в Турции в 2016 году.

Гюлен, который после переворота уехал в США, в октябре 2024 года умер.