У Греції 14 компаній оштрафували на понад 2 млн євро за оманливу рекламу до "чорної п'ятниці"

Міністерство розвитку Греції наклало штрафи на загальну суму 2,2 мільйона євро на 14 компаній за оманливу рекламу напередодні "чорної п'ятниці".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Ухильні практики бізнесу були виявлені аудиторською службою міністерства за допомогою цифрового інструменту.

П'ять з 14 компаній були названі: Kosmos Sport SA (штраф 500 000 євро); Attica Department Stores (400 000 євро), La Vie en Rose (300 000 євро), Notos Com Participation (200 000 євро) і Sneakers Market (55 000 євро).

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Процес повідомлення решти дев'яти компаній ще триває, але їхні назви також будуть оприлюднені у всіх випадках, окрім двох, де сума штрафу не перевищує 50 000 євро.

Міністерство заявило, що серед його основних пріоритетів "є підтримка здорового підприємництва, належне функціонування ринку через вільну конкуренцію та захист прав споживачів".

Як повідомлялося, Єврокомісія перевірить відповідність операційної системи пристроїв Apple iPadOS усім вимогам за новим законом ЄС про цифрові ринки.