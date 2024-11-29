В Греции 14 компаний оштрафовали на более 2 млн евро за обманчивую рекламу к "черной пятнице"

Министерство развития Греции наложило штрафы на общую сумму 2,2 миллиона евро на 14 компаний за обманчивую рекламу накануне "черной пятницы".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Уклончивые практики бизнеса были обнаружены аудиторской службой министерства с помощью цифрового инструмента.

Пять из 14 компаний были названы: Kosmos Sport SA (штраф 500 000 евро); Attica Department Stores (400 000 евро), La Vie en Rose (300 000 евро), Notos Com Participation (200 000 евро) и Sneakers Market (55 000 евро).

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Процесс уведомления остальных девяти компаний еще продолжается, но их названия также будут обнародованы во всех случаях, кроме двух, где сумма штрафа не превышает 50 000 евро.

Министерство заявило, что среди его основных приоритетов "является поддержка здорового предпринимательства, надлежащее функционирование рынка через свободную конкуренцию и защиту прав потребителей".

Как сообщалось, Еврокомиссия проверит соответствие операционной системы устройств Apple iPadOS всем требованиям по новому закону ЕС о цифровых рынках.