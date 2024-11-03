Reuters: Молдова предупредила страны ЕС о планах России сорвать голосование диаспоры

Молдова сообщила нескольким странам ЕС, что Россия попытается сорвать голосование молдавских эмигрантов на зарубежных избирательных участках на президентских выборах в воскресенье.

Об этом агентству Reuters сообщил источник в молдавском правительстве, сообщает "Европейская правда".

Собеседник агентства на условиях анонимности сообщил, что избирательные участки в Италии, Франции, Германии, Испании, Канаде, Румынии, США и Великобритании могут стать мишенью РФ для срыва голосования, в том числе с помощью сообщений о якобы минировании.

"Цель – прервать процесс голосования на время эвакуации (из-за угрозы взрыва) и проверки полицией. Мы просим применять процедуры и протоколы, которые не прерывают процесс голосования", – сообщили в Молдове нескольким странам ЕС.

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Молдавские избиратели, живущие на Западе, считаются преимущественно проевропейски настроенными и поэтому более склонны поддерживать Санду, которая отстаивает стремление Молдовы присоединиться к Европейскому Союзу.

Голосование диаспоры оказалось решающим для победы команды Санду на референдуме 20 октября, который подтвердил стремление страны к движению в ЕС. Референдум состоялся одновременно с первым туром выборов.

Источник сообщил, что Москва перевозила молдавских граждан самолетами и автобусами в Азербайджан, Беларусь, Турцию и Молдову для голосования, пытаясь максимизировать шансы оппонента Санду Александра Стояногло.

Граждане Молдовы голосуют в решающем втором туре президентских выборов в воскресенье, 3 ноября.

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