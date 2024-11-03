Мая Санду закликала діаспору в ЄС, що голосує за неї, піти на вибори у останню годину

Президентка Молдови Мая Санду виступила зі зверненням до виборців, які вже продемонстрували рекордну явку.

Про це повідомляє кореспондент Європейської правди.

Промову, яку Санду виголосила у своєму передвиборчому штабі відразу після закриття виборчих дільниць всередині Молдови, вона використала для того, щоби підштовхнути закордонних виборців піти на дільниці.

"На закордонних дільницях, де виборці проявили виняткову мобілізацію, процес голосування триває. Я закликаю піти на дільниці тих, хто ще не зробив цього", – заявила президентка, яка змагається за другий термін.

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Станом на 21-шу годину на закордонних дільницях проголосувало 315 тисяч виборців, що є абсолютним рекордом і наближається до 20% виборців. На першому турі, те також була дуже висока участь виборців, за кордоном проголосувало 240 тисяч людей.

Санду підкреслила, що її заклик стосується виборців усіх кандидатів. Утім, виборці на європейських та американських дільницях, де голосування ще триває, в абсолютній більшості голосують за Маю Санду.

Президентка також подякувала усім виборцям, що проголосував у Кишиневі, де також її підтримка суттєво вища за середню по Молдові.

Як повдомляла "Європейська правда", раніше у президентки Молдови звинуватили РФ в масованому втручанні у другий тур виборів.

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