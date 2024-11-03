Майя Санду призвала диаспору в ЕС, которая голосует за нее, пойти на выборы в последний час

Президент Молдовы Майя Санду выступила с обращением к избирателям, которые уже продемонстрировали рекордную явку.

Об этом сообщает корреспондент Европейской правды.

Речь, которую Санду произнесла в своем предвыборном штабе сразу после закрытия избирательных участков внутри Молдовы, она использовала для того, чтобы подтолкнуть зарубежных избирателей пойти на участки.

"На зарубежных участках, где избиратели проявили исключительную мобилизацию, процесс голосования продолжается. Я призываю пойти на участки тех, кто еще не сделал этого", – заявила президент, которая борется за второй срок.

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По состоянию на 21 час на зарубежных участках проголосовало 315 тысяч избирателей, что является абсолютным рекордом и приближается к 20% избирателей. На первом туре, то также было очень высокое участие избирателей, за рубежом проголосовало 240 тысяч человек.

Санду подчеркнула, что ее призыв касается избирателей всех кандидатов. Впрочем, избиратели на европейских и американских участках, где голосование еще продолжается, в абсолютном большинстве голосуют за Майю Санду.

Президент также поблагодарила всех избирателей, проголосовавших в Кишиневе, где также ее поддержка существенно выше средней по Молдове.

Как сообщала "Европейская правда", ранее у президента Молдовы обвинили РФ в массированном вмешательстве во второй тур выборов.

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