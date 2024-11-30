Співробітник генштабу Міноборони Грузії покинув посаду на знак протесту

Співробітник генштабу Міноборони Грузії, референт з питань США і Великої Британії в Силах оборони Грузії Раті Твалавадзе залишив посаду на знак протесту.

Так співробітник оборонного відомства відреагував на рішення влади Грузії призупинити на 4 роки процес євроінтеграції країни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SOVA.

За його словами, 28 листопада 2024 року уряд Грузії свідомо відмовився від європейського шляху, відкрито заявивши, що більше не слідує історичному прагненню народу інтегрувати Грузію в Європейський союз.

Твалавадзе стверджує, що цим рішенням партія "Грузинська мрія" зрадила Конституцію, адже стаття 78 Конституції говорить, що інтеграція в євроатлантичні інститути є ключовою метою грузинської зовнішньої політики.

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"У зв'язку з цим я подаю у відставку з посади референта зі США та Великої Британії в Силах оборони Грузії та закликаю всіх навколо мене протестувати проти цього рішення неконституційного та нелегітимного уряду.

У цей самий момент народ Грузії стоїть і протестує на вулицях Тбілісі, Кутаїсі, Зугдіді, Батумі та інших міст за євроатлантичне майбутнє. Їх, зокрема журналістів, жорстоко б'є поліція, застосовуються водомети і сльозогінний газ. Моє прохання до всіх вас полягає в наступному – розповсюдьте інформацію про події, що відбуваються в Грузії, у столицях Європи та Америки", – пише він звертаючись до своїх друзів за кордоном.

Раніше стало відомо, що посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни.

Нагадаємо, у четвер 28 листопада премʼєр-міністр Грузії від партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив про відмову Тбілісі від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року". Його заява пролунала після схвалення резолюції Європарламенту із закликом не визнавати результат останніх виборів.

Проти цього рішення вже виступили кілька грузинських відомств. А президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що партія влади оголосила війну власному народу.

Увечері в четвер під стінами парламенту у Тбілісі зібрався великий протест, почалися сутички з поліцією. У підсумку протестувальників жорстко розігнали із застосуванням водометів і сльозогінного газу. Силовики під час розгону били у тому числі журналістів і їхню техніку. Акції продовжилася ввечері у п'ятницю, поліція також застосувала насильство проти мітингарів.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".