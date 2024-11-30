Сотрудник генштаба Минобороны Грузии покинул должность в знак протеста

Сотрудник генштаба Минобороны Грузии, референт по вопросам США и Великобритании в Силах обороны Грузии Рати Твалавадзе покинул должность в знак протеста.

Так сотрудник оборонного ведомства отреагировал на решение властей Грузии приостановить на 4 года процесс евроинтеграции страны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SOVA.

По его словам, 28 ноября 2024 года правительство Грузии сознательно отказалось от европейского пути, открыто заявив, что больше не следует историческому стремлению народа интегрировать Грузию в Европейский союз.

Твалавадзе утверждает, что этим решением партия "Грузинская мечта" предала Конституцию, ведь статья 78 Конституции гласит, что интеграция в евроатлантические институты является ключевой целью грузинской внешней политики.

Реклама:

"В связи с этим я подаю в отставку с должности референта по США и Великобритании в Силах обороны Грузии и призываю всех вокруг меня протестовать против этого решения неконституционного и нелегитимного правительства.

В этот самый момент народ Грузии стоит и протестует на улицах Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди, Батуми и других городов за евроатлантическое будущее. Их, в том числе журналистов, жестоко избивает полиция, применяются водометы и слезоточивый газ. Моя просьба ко всем вам заключается в следующем – распространите информацию о событиях, происходящих в Грузии, в столицах Европы и Америки", – пишет он обращаясь к своим друзьям за рубежом.

Ранее стало известно, что посол Грузии в Болгарии Отар Бердзенишвили покидает свой пост в знак протеста из-за срыва грузинскими властями евроинтеграции страны.

Напомним, в четверг 28 ноября премьер-министр Грузии от партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года". Его заявление прозвучало после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать результат последних выборов.

Против этого решения уже выступили несколько грузинских ведомств. А президент Саломе Зурабишвили заявила, что партия власти объявила войну собственному народу.

Вечером в четверг под стенами парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией. В итоге протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа. Силовики во время разгона избивали в том числе журналистов и их технику. Акции продолжилась вечером в пятницу, полиция также применила насилие против митингующих.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".