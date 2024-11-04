Гарріс проголосувала на виборах президента США

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс повідомила журналістам у неділю, що вона проголосувала на виборах, відправивши бюлетень поштою до свого рідного штату Каліфорнія.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.

Гарріс сказала, що її бюлетень перебуває на шляху до Каліфорнії, і вона "довіряє системі" й вірить у те, що він прибуде за призначенням.

Примітно, що суперник Гарріс Дональд Трамп є критиком голосування поштою та поширює сумніви у надійності цього способу волевиявлення.

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Водночас вона уникнула відповіді на питання про те, чи голосувала вона за "Пропозицію 36" – резонансну ініціативу, яка передбачає посилення покарання у Каліфорнії за деякі злочини, пов'язані з крадіжками і наркотиками.

Гарріс сказала, що не хоче висловлювати свою позицію щодо цього заходу до дня виборів.

"Я не буду говорити про голосування з цього приводу, тому що, чесно кажучи, це неділя перед виборами, і я не маю наміру створювати підтримку так чи інакше навколо цього, але я проголосувала", – сказала вона.

Офіційний день виборів президента США – 5 листопада.

Раніше стало відомо, що Гарріс несподівано випередила Трампа на три відсоткові пункти в штаті Айова, де той перемагав на президентських виборах двічі.

Понад 80% американців готові прийняти результат виборів незалежно від того, хто з кандидатів переможе.

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