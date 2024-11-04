Харрис проголосовала на выборах президента США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис сообщила журналистам в воскресенье, что она проголосовала на выборах, отправив бюллетень по почте в свой родной штат Калифорния.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

Харрис сказала, что ее бюллетень находится на пути в Калифорнию, и она "доверяет системе" и верит в то, что он прибудет по назначению.

Примечательно, что соперник Харрис Дональд Трамп является критиком голосования по почте и распространяет сомнения в надежности этого способа волеизъявления.

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В то же время она ушла от ответа на вопрос о том, голосовала ли она за "Предложение 36" – резонансную инициативу, которая предусматривает ужесточение наказания в Калифорнии за некоторые преступления, связанные с кражами и наркотиками.

Харрис сказала, что не хочет высказывать свою позицию по этому мероприятию до дня выборов.

"Я не буду говорить о голосовании по этому поводу, потому что, честно говоря, это воскресенье перед выборами, и я не намерена создавать поддержку так или иначе вокруг этого, но я проголосовала", – сказала она.

Официальный день выборов президента США – 5 ноября.

Ранее стало известно, что Харрис неожиданно опередила Трампа на три процентных пункта в штате Айова, где тот побеждал на президентских выборах дважды.

Более 80% американцев готовы принять результат выборов независимо от того, кто из кандидатов победит.

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