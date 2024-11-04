У Берліні на залізничній станцій повністю згорів потяг

На берлінському вокзалі в суботу, 2 листопада, повністю згорів регіональний потяг.

Про це повідомило tagesschau, передає "Європейська правда".

Як повідомило видання, машиніст потяга помітив дим у своєму транспортному засобі на станції Аренсфельде.

The publication Bild reports that a train has caught fire at a railway station in Berlin, preliminary data indicates there are no casualties. pic.twitter.com/LOyRUWGJu1 Реклама: November 2, 2024

Після цього п'ятеро пасажирів вийшли з потяга, а машиніст сповістив поліцію і пожежну команду.

A fire broke out at a Berlin railway station overnight – a diesel train caught fire



The train caught fire at the Ahrensfelde station in the Marzahn district, and train traffic was stopped. pic.twitter.com/aj9qkARMAX – Nurlan Mededov (@mededov_nurlan) November 3, 2024

За даними пожежної бригади, яка прибула на місце події, ніхто не постраждав.

"Потяг вигорів повністю. Вогонь також перекинувся на будівлю вокзалу, перш ніж його вдалося загасити. Причини пожежі зараз з'ясовує слідча група Державного управління кримінальних розслідувань", – йдеться у повідомленні.

Нещодавно повідомляли, що у нідерландському місті Зандам сталась пожежа на кораблі, на якому перебували близько 300 шукачів притулку.

Крім того, минулого тижня у Варшаві спалахнула пожежа у найдорожчому житловому будинку Польщі, що розташований на вулиці Злота, 44.