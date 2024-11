У Берліні на залізничній станцій повністю згорів потяг

На берлінському вокзалі в суботу, 2 листопада, повністю згорів регіональний потяг.

Про це повідомило tagesschau, передає "Європейська правда".

Як повідомило видання, машиніст потяга помітив дим у своєму транспортному засобі на станції Аренсфельде.

The publication Bild reports that a train has caught fire at a railway station in Berlin, preliminary data indicates there are no casualties. pic.twitter.com/LOyRUWGJu1

