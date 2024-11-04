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У Берліні на залізничній станцій повністю згорів потяг

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Новини — Понеділок, 4 листопада 2024, 08:10 — Уляна Кричковська

На берлінському вокзалі в суботу, 2 листопада, повністю згорів регіональний потяг.

Про це повідомило tagesschau, передає "Європейська правда".

Як повідомило видання, машиніст потяга помітив дим у своєму транспортному засобі на станції Аренсфельде. 

Після цього п'ятеро пасажирів вийшли з потяга, а машиніст сповістив поліцію і пожежну команду.

За даними пожежної бригади, яка прибула на місце події, ніхто не постраждав.

"Потяг вигорів повністю. Вогонь також перекинувся на будівлю вокзалу, перш ніж його вдалося загасити. Причини пожежі зараз з'ясовує слідча група Державного управління кримінальних розслідувань", – йдеться у повідомленні.

Нещодавно повідомляли, що у нідерландському місті Зандам сталась пожежа на кораблі, на якому перебували близько 300 шукачів притулку.

Крім того, минулого тижня у Варшаві спалахнула пожежа у найдорожчому житловому будинку Польщі, що розташований на вулиці Злота, 44.

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