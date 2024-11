В Берлине на железнодорожной станций полностью сгорел поезд

На берлинском вокзале в субботу, 2 ноября, полностью сгорел региональный поезд.

Об этом сообщило tagesschau, передает "Европейская правда".

Как сообщило издание, машинист поезда заметил дым в своем транспортном средстве на станции Аренсфельде.

A fire broke out at a Berlin railway station overnight – a diesel train caught fire



The train caught fire at the Ahrensfelde station in the Marzahn district, and train traffic was stopped. pic.twitter.com/aj9qkARMAX

Реклама: