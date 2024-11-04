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Іспанія направляє ще 2,5 тисячі військових у зону, яка постраждала від повені

Новини — Понеділок, 4 листопада 2024, 12:05 — Уляна Кричковська

Уряд Іспанії розгортає 7,5 тисяч військових для допомоги у східному регіоні країни, що постраждав від руйнівних повеней.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву уряду.

Як повідомила міністерка оборони Маргарита Роблес, впродовж вихідних армія відправила близько 5 тисяч солдатів, щоб допомогти роздавати їжу і воду, прибирати вулиці, а також захищати магазини і майно від мародерів. 

За її словами, зараз до них долучаться ще 2,5 тисячі військових.

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Як передало агентство, впродовж понеділка рятувальні команди шукали тіла загиблих у підземних гаражах, у тому числі на парковці на 5 тисяч автомобілів у торговому центрі Bonaire поблизу аеропорту Валенсії, а також у гирлах річок, куди течія могла віднести загиблих.

Зауважимо, місцеві жителі були обурені запізнілими попередженнями влади про небезпеку повеней і запізнілим реагуванням аварійних служб.

Внаслідок цього, у неділю, 3 листопада, деякі жителі Пайпорти закидали брудом прем'єр-міністра Педро Санчеса, короля Феліпе VI та його дружину королеву Летицію.

За останніми даними, 214 людей загинули від повеней на сході Іспанії, тисячі будинків були зруйновані стіною води і бруду. Щонайменше 60 загиблих були в Пайпорті, епіцентрі стихії.

Санчес заявив про найбільше розгортання військ сил державної безпеки та збройних сил у мирний час для ліквідації наслідків лиха. Але він визнав, що усвідомлює, що відповідь влади була "недостатньою".

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Іспанія стихійні лиха
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