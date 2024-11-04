Испания направляет еще 2,5 тысячи военных в зону, пострадавшую от наводнения

Правительство Испании разворачивает 7,5 тысяч военных для помощи в восточном регионе страны, пострадавшем от разрушительных наводнений.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства.

Как сообщила министр обороны Маргарита Роблес, в течение выходных армия отправила около 5 тысяч солдат, чтобы помочь раздавать еду и воду, убирать улицы, а также защищать магазины и имущество от мародеров.

По ее словам, сейчас к ним присоединятся еще 2,5 тысячи военных.

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Как передало агентство, в течение понедельника спасательные команды искали тела погибших в подземных гаражах, в том числе на парковке на 5 тысяч автомобилей в торговом центре Bonaire вблизи аэропорта Валенсии, а также в устьях рек, куда течение могло отнести погибших.

Заметим, местные жители были возмущены запоздалыми предупреждениями властей об опасности наводнений и запоздалым реагированием аварийных служб.

Вследствие этого, в воскресенье, 3 ноября, некоторые жители Пайпорты забросали грязью премьер-министра Педро Санчеса, короля Фелипе VI и его жену королеву Летицию.

‼️ Lanzan objetos y fango al rey a su llegada a Paiporta: "¡Asesinos!"https://t.co/WdBMbvISwd pic.twitter.com/GAwqOnZuWz – elDiario.es (@eldiarioes) November 3, 2024

По последним данным, 214 человек погибли от наводнений на востоке Испании, тысячи домов были разрушены стеной воды и грязи. По меньшей мере 60 погибших были в Пайпорте, эпицентре бедствия.

Санчес заявил о самом большом развертывании войск сил государственной безопасности и вооруженных сил в мирное время для ликвидации последствий бедствия. Но он признал, что осознает, что ответ властей был "недостаточным".