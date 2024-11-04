Через сильний шторм у Барселоні скасовують поїзди і відкладають авіарейси

Через сильний шторм в іспанській Барселоні виникли перебої з рухом поїздів та авіарухом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє El Mundo.

Шторм "Дана", що накрив Барселону й Таррагону у понеділок, спричинив підтоплення на деяких дорогах, перебої з рухом регіональних поїздів та скасування або переадресацію прибуваючих рейсів в аеропорту Барселона-Ель-Прат.

📹✈️Així està ara mateix l’Aeroport del Prat



Molts vols es desvien a altres destinacions. El pàrquing es comença a inundar. Els treballadors de moment han d’anar-hi, l’operativa de terra es manté igual



Font: Aeroport del Prathttps://t.co/fSZXW23Auj pic.twitter.com/TobTnPmng2 Реклама: November 4, 2024

Мешканці регіону отримали попередження про підвищену небезпеку через інтенсивні дощі від початку ранку. Низка навчальних закладів через негоду скасували заняття.

🔴Las lluvias torrenciales de la DANA azotan Barcelona y Cataluña, 🇪🇸 más de 50cm de agua por metro cuadrado‼️



🚨Inundado el metro, el aeropuerto, avenidas y centros comerciales.



Si no tiene que salir de casa no lo haga.#Bercelona #Dana #Catalunya pic.twitter.com/8DMgkYh3aP – Andrey De La Mancha🇲🇽 (@AndreyDLaMancha) November 4, 2024

Cotxes flotant a la C-32 a l'altura de Gavà: algunes desenes de vehicles estan aturats al voral, inundat https://t.co/wmYTDYWJMy pic.twitter.com/jSNUdtOxBR – 324.cat (@324cat) November 4, 2024

Від ранку служби надзвичайних ситуацій у Каталонії отримали понад тисячу дзвінків з проханнями про ліквідацію наслідків негоди.

Тим часом на південному заході країни у Валенсії триває ліквідація наслідків катастрофічних повенях, у яких загинули понад 200 людей, пише El Pais. У зону стихійного лиха спрямували ще 2500 військових.

Рятувальники вперше за дні після стихійного лиха дісталися до великого підземного паркінгу, який повністю пішов під воду. Повідомляють, що у перших 50 автомобілях не знайшли загиблих.

На основних дорогах у регіон утворилися 30-кілометрові затори через те, що багато інших шляхів залишаються недоступними через наслідки повені.

У неділю мешканці найбільш постраждалого містечка Пайпорта закидали брудом прем'єр-міністра Педро Санчеса, короля Феліпе VI та його дружину королеву Летицію, які приїхали туди.