Укр Рус Eng

Через сильний шторм у Барселоні скасовують поїзди і відкладають авіарейси

відео
Новини — Понеділок, 4 листопада 2024, 14:44 — Марія Ємець

Через сильний шторм в іспанській Барселоні виникли перебої з рухом поїздів та авіарухом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє El Mundo.

Шторм "Дана", що накрив Барселону й Таррагону у понеділок, спричинив підтоплення на деяких дорогах, перебої з рухом регіональних поїздів та скасування або переадресацію прибуваючих рейсів в аеропорту Барселона-Ель-Прат. 

Мешканці регіону отримали попередження про підвищену небезпеку через інтенсивні дощі від початку ранку. Низка навчальних закладів через негоду скасували заняття. 

Від ранку служби надзвичайних ситуацій у Каталонії отримали понад тисячу дзвінків з проханнями про ліквідацію наслідків негоди. 

Тим часом на південному заході країни у Валенсії триває ліквідація наслідків катастрофічних повенях, у яких загинули понад 200 людей, пише El Pais. У зону стихійного лиха спрямували ще 2500 військових

Рятувальники вперше за дні після стихійного лиха дісталися до великого підземного паркінгу, який повністю пішов під воду. Повідомляють, що у перших 50 автомобілях не знайшли загиблих. 

На основних дорогах у регіон утворилися 30-кілометрові затори через те, що багато інших шляхів залишаються недоступними через наслідки повені.

У неділю мешканці найбільш постраждалого містечка Пайпорта закидали брудом прем'єр-міністра Педро Санчеса, короля Феліпе VI та його дружину королеву Летицію, які приїхали туди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Іспанія стихійні лиха
Реклама: