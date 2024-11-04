Президент Австрии успешно перенес операцию на позвоночнике
Австрийский президент Александер ван дер Беллен вернется к исполнению обязанностей до следующей недели после перенесенной операции на позвоночнике.
Об этом сообщили в пресс-службе президента Австрии, пишет "Европейская правда".
У ван дер Беллена на выходных анонсировали, что он пройдет плановую операцию на межпозвоночном диске из-за обострения.
"Операция на межпозвоночном диске федерального президента Александера ван дер Беллена прошла успешно. Ожидается, что федеральный президент восстановится после операции к следующей неделе", – говорится в сообщении пресс-службы.
На время восстановления ван дер Беллена исполнять его обязанности будет глава федерального правительства Карл Нехаммер.
"Александер ван дер Беллен благодарит за многочисленные пожелания здоровья, которые поступили в течение выходных, и уже с нетерпением ждет своего возвращения в должность", – добавили в офисе австрийского президента.
Недавно ван дер Беллен поручил сформировать правительство лидеру Австрийской народной партии Нехаммеру, а не лидеру ультраправой Австрийской партии свободы, которая победила на выборах.