Посол Вірменії заявив, що азербайджанський колега погрожував йому вбивством у Брюсселі

Посольство Вірменії подало офіційний протест іншим дипломатичним місіям у Брюсселі після того, як посол Вірменії заявив, що отримував погрози смерті від свого азербайджанського колеги.

Зі змістом листа ознайомилося Politico, повідомляє "Європейська правда".

У листі, розісланому послам минулого тижня, стверджувалося, що посол Вірменії Тигран Балаян зазнав "словесних нападів і залякувань" з боку посла Азербайджану Вакіфа Садікова, який "висловлював явні погрози його життю".

Інцидент стався на прийомі в готелі Tangla в Брюсселі, організованому посольством Туреччини на честь національного свята країни. Наскільки відомо, це був перший захід, організований Анкарою, на який було запрошено посольство Вірменії після війни у Нагірному Карабаху 2020 року.

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Водночас у розмові з Politico Садіков заперечив, що інцидент мав місце, заявивши, що такі звинувачення "стають смішними". За його словами, на прийомі була "хороша їжа, приємні люди" і це був "стандартний дипломатичний захід, як завжди".

"Мені не відомо про жодні листи чи звинувачення – вірменські дипломати можуть заявляти все, що завгодно", – додав він.

Посольство Вірменії відмовилося від подальших коментарів.

Азербайджан і Вірменія є запеклими ворогами з часів розпаду Радянського Союзу, ведучи серію воєн з 1990-х років за сепаратистський регіон Нагірний Карабах, в результаті яких сотні тисяч людей стали вимушеними переселенцями з обох сторін.

Після 44-денного конфлікту у 2020 році Азербайджан повернув контроль над Нагірним Карабахом, а у вересні минулого року азербайджанські війська розпочали остаточний штурм гірської місцевості, що спричинило масову втечу 100 тисяч етнічних вірменських мешканців, викликавши звинувачення в етнічних чистках.

Європейський парламент послідовно закликає Азербайджан поважати права вірмен Нагірного Карабаху, а також засуджує внутрішню ситуацію з правами людини в Азербайджані.

Конфлікт між Брюсселем і Баку через репресії проти активістів і журналістів розгорівся в останні тижні, саме тоді, коли західні лідери готувалися прилетіти до країни на важливі переговори з питань клімату в рамках конференції COP29, організованої ООН.

Минулого року Садіков зазнав критики з боку Європейського Союзу за пост у соціальних мережах, в якому він, як видається, погрожував розстрілом делегації депутатів Європарламенту, що приїхала до Вірменії разом з Балаяном.

"Протитанкова снайперська гвинтівка Istiglal IST-14.5 азербайджанського виробництва має ефективну дальність стрільби близько 3 000 метрів", – написав він під постом, на якому європейські політики позують вздовж напруженого кордону. "Хлопці, тримайтеся подалі від державного кордону Азербайджану", – додав він.

Нагадаємо, з кінця минулого року Азербайджан та Вірменія говорили про прогрес у переговорах стосовно укладання мирної угоди. Сторони домовились про обмін полонених, а також запустили процес делімітації та демаркації спірних ділянок кордону.

Наприкінці серпня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про офіційну пропозицію Азербайджану підписати мирний договір, покликаючись на достатній прогрес із ключових питань двосторонніх переговорів.

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