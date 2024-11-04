Посол Армении заявил, что азербайджанский коллега угрожал ему убийством в Брюсселе

Посольство Армении подало официальный протест другим дипломатическим миссиям в Брюсселе после того, как посол Армении заявил, что получал угрозы смерти от своего азербайджанского коллеги.

С содержанием письма ознакомилось Politico, сообщает "Европейская правда".

В письме, разосланном послам на прошлой неделе, утверждалось, что посол Армении Тигран Балаян подвергся "словесным нападениям и запугиваниям" со стороны посла Азербайджана Вакифа Садикова, который "высказывал явные угрозы его жизни".

Инцидент произошел на приеме в отеле Tangla в Брюсселе, организованном посольством Турции в честь национального праздника страны. Насколько известно, это было первое мероприятие, организованное Анкарой, на которое было приглашено посольство Армении после войны в Нагорном Карабахе 2020 года.

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В то же время в разговоре с Politico Садиков отрицал, что инцидент имел место, заявив, что такие обвинения "становятся смешными". По его словам, на приеме была "хорошая еда, приятные люди" и это было "стандартное дипломатическое мероприятие, как всегда".

"Мне не известно ни о каких письмах или обвинениях – армянские дипломаты могут заявлять все, что угодно", – добавил он.

Посольство Армении отказалось от дальнейших комментариев.

Азербайджан и Армения являются ожесточенными врагами со времен распада Советского Союза, ведя серию войн с 1990-х годов за сепаратистский регион Нагорный Карабах, в результате которых сотни тысяч людей стали вынужденными переселенцами с обеих сторон.

После 44-дневного конфликта в 2020 году Азербайджан вернул контроль над Нагорным Карабахом, а в сентябре прошлого года азербайджанские войска начали окончательный штурм горной местности, что вызвало массовое бегство 100 тысяч этнических армянских жителей, вызвав обвинения в этнических чистках.

Европейский парламент последовательно призывает Азербайджан уважать права армян Нагорного Карабаха, а также осуждает внутреннюю ситуацию с правами человека в Азербайджане.

Конфликт между Брюсселем и Баку из-за репрессий против активистов и журналистов разгорелся в последние недели, именно тогда, когда западные лидеры готовились прилететь в страну на важные переговоры по вопросам климата в рамках конференции COP29, организованной ООН.

В прошлом году Садиков подвергся критике со стороны Европейского Союза за пост в социальных сетях, в котором он, как представляется, угрожал расстрелом делегации депутатов Европарламента, приехавшей в Армению вместе с Балаяном.

"Противотанковая снайперская винтовка Istiglal IST-14.5 азербайджанского производства имеет эффективную дальность стрельбы около 3 000 метров", – написал он под постом, на котором европейские политики позируют вдоль напряженной границы. "Ребята, держитесь подальше от государственной границы Азербайджана", – добавил он.

Напомним, с конца прошлого года Азербайджан и Армения говорили о прогрессе в переговорах по заключению мирного соглашения. Стороны договорились об обмене пленных, а также запустили процесс делимитации и демаркации спорных участков границы.

В конце августа премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об официальном предложении Азербайджана подписать мирный договор, ссылаясь на достаточный прогресс по ключевым вопросам двусторонних переговоров.

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