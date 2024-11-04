Парламент Литви матиме постійного представника в Україні

Парламент Литви, Сейм, планує мати постійних представників в Україні та Німеччині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Правління Сейму схвалило створення нових посад минулого тижня.

Постійний представник литовського парламенту в Україні може обійняти нову посаду з вересня наступного року, тоді як представник у Німеччині може бути призначений, як тільки буде виділено фінансування.

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Пропозиція мати представників у цих двох країнах була зроблена комітетом Сейму у закордонних справах. Комітет вважає, що ці посадові особи необхідні з огляду на геополітичну ситуацію, необхідність всебічної підтримки України на шляху євроатлантичної інтеграції та важливість німецького парламенту.

За підрахунками канцелярії Сейму, наступного року утримання представника в Німеччині коштуватиме 134 000 євро на рік, а представника в Україні – 126 000 євро. Через брак коштів було вирішено спочатку створити посаду в Україні.

Наразі Сейм має постійних представників у США та Європейському Союзі. Їхнє завдання – сприяти зміцненню і розвитку співпраці між Сеймом і парламентом країни перебування, інформувати Сейм про свою діяльність.

Раніше після засідання президії литовської Соціал-демократичної партії, яка перемогла на виборах, її лідерка Вілія Блінкявічюте підтвердила поширену напередодні у ЗМІ інформацію про те, що вона не займе посаду прем'єр-міністерки.

Замість Блінкявічюте кандидатом соціал-демократів на посаду глави уряду запропонували Гінтаутаса Палуцкаса – члена Сейму та колишнього лідера партії.

Детальніше читайте у статті: Вільнюс обирає крен вліво: чи вплине зміна влади у Литві на підтримку України.