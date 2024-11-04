Парламент Литвы будет иметь постоянного представителя в Украине

Парламент Литвы, Сейм, планирует иметь постоянных представителей в Украине и Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Правление Сейма одобрило создание новых должностей на прошлой неделе.

Постоянный представитель литовского парламента в Украине может занять новую должность с сентября следующего года, тогда как представитель в Германии может быть назначен, как только будет выделено финансирование.

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Предложение иметь представителей в этих двух странах было сделано комитетом Сейма по иностранным делам. Комитет считает, что эти должностные лица необходимы, учитывая геополитическую ситуацию, необходимость всесторонней поддержки Украины на пути евроатлантической интеграции и важность немецкого парламента.

По подсчетам канцелярии Сейма, в следующем году содержание представителя в Германии будет стоить 134 000 евро в год, а представителя в Украине – 126 000 евро. Из-за нехватки средств было решено сначала создать должность в Украине.

Сейчас Сейм имеет постоянных представителей в США и Европейском Союзе. Их задача – способствовать укреплению и развитию сотрудничества между Сеймом и парламентом страны пребывания, информировать Сейм о своей деятельности.

Ранее после заседания президиума литовской Социал-демократической партии, которая победила на выборах, ее лидер Вилия Блинкявичюте подтвердила распространенную накануне в СМИ информацию о том, что она не займет должность премьер-министра.

Вместо Блинкявичюте кандидатом социал-демократов на пост главы правительства предложили Гинтаутаса Палуцкаса – члена Сейма и бывшего лидера партии.

Подробнее читайте в статье: Вильнюс выбирает крен влево: повлияет ли смена власти в Литве на поддержку Украины.