Орбан возмутился предположением, что в Румынии лучше, чем в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился утверждением венгерского депутата-социалиста Имре Комяти, который критиковал экономическую ситуацию в стране, поставив в качестве примера Румынию.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Во время дебатов в парламенте в понедельник, 4 ноября, Комьяти заявил, что Венгрия находится в гораздо худшем финансовом положении во времена долгого правления Орбана и "румыны, словаки и все медленно пройдут мимо нас".

"Тот, кто утверждает, что румыны живут лучше нас, должен переехать туда", – ответил на это Орбан, добавив, что готов подискутировать с каждым, кто считает, что жизнь в Румынии лучше.

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Хотя Румыния долгое время действительно отставала от Венгрии экономически, в последние годы она догнала ее по показателям валового внутреннего продукта на душу населения и покупательной способности.

К тому же, по данным Евростата, Румыния превосходит Венгрию по некоторым индикаторам ВВП.

Венгерские СМИ также обратили внимание, что сам Орбан когда-то критиковал своего главного оппонента от социалистов Ференца Дюрчаня за подобные высказывания.

В 2006 году Дюрчань заявил, что люди, которые считают, что венгерским компаниям будет лучше в Словакии, могут уехать из Венгрии. Тот комментарий активно использовала Орбанова партия "Фидес" в предвыборных кампаниях.

Венгерский премьер ранее отмечался неоднозначными жестами в сторону Румынии, в частности скандальным шарфом с изображенной на нем "Большой Венгрией", содержащей и румынские территории.

В то же время Будапешт и Бухарест сейчас сотрудничают – например, в присоединении Румынии к Шенгенской зоне.