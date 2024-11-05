В Кишиневе задержали сообщника диверсантов, которые планировали поджечь здание ЦИК

В Кишиневе вечером 4 ноября задержали сообщника диверсантов, которые планировали поджечь здание Центральной избирательной полиции и автомобили госслужащих.

Об этом 5 ноября сообщил Генеральный инспекторат полиции Молдовы, пишет "Европейская правда".

Правоохранители провели обыск в доме 31-летнего мужчины и изъяли мобильный телефон с доказательствами по уголовному делу.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особо важных делах изучает собранные доказательства. Далее будет определена необходимость применения меры пресечения.

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Личность подозреваемого была установлена по его неоднократному присутствию возле зданий ЦИК и Генерального инспектората полиции. Он изучал, когда их не охраняли.

В полиции напомнили, что один из служебных автомобилей правоохранителей был подожжен в день президентских выборов 3 ноября.

31 октября была задержана группа из 5 человек, которые планировали поджечь штаб-квартиру ЦИК и полицейские авто, и впоследствии они были взяты под стражу.

Сейчас продолжаются следственные действия, во время которых задержанные, согласно закону, считаются невиновными.

По данным правоохранителей, подозреваемых нанял мужчина из Москвы, который обещал им $5 тысяч за выполнение указаний.

В Молдове ранее заявили, что Россия направила миллионы долларов на операции влияния в стране, в частности вмешательство в выборы президента и референдум о вступлении в Европейский Союз.

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