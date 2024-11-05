Прем’єр Ірландії цього тижня оголосить дострокові парламентські вибори

Прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс планує цього тижня оголосити дату наступних парламентських виборів та, ймовірно, призначить їх на кінець листопада – початок грудня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Гарріс у спілкуванні зі ЗМІ у вівторок підтвердив, що планує цього тижня розпустити парламент та оголосити дату наступних парламентських виборів.

Прем’єр очікувано оголосить про розпуск парламенту або у четвер перед неформальною зустріччю лідерів ЄС у Будапешті, або після повернення у п’ятницю.

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За законодавством, вибори можуть оголошені не менше як за 18 днів до обраної дати, тож країну можуть очікувати короткі й запеклі передвиборчі кампанії.

Ще два тижні тому стало зрозуміло, що вибори будуть у листопаді або на початку грудня, оскільки прем’єр-міністр заявив, що хоче проводити їх цього року, а не чекати наближення кінця каденції у березні.

На наближення виборів вказували й оголошені у жовтні бюджетні видатки на 10,5 млрд євро.

Саймон Гарріс очолює коаліційний уряд, до якого входить його партія "Фіне Гел", "Фіанна Файль" та "Зелені".

Рейтинги "Фіне Гел" зросли після того, як 37-річний Гарріс замінив на посаді свого попередника Лео Варадкара.

Правоцентристи з "Фіне Гел" сподіваються покращити свої позиції після зміни керівництва навесні 2024 року: прем’єр-міністр і лідер партії Лео Варадкар тоді оголосив про відставку після невдалої спроби реформувати конституцію.

Одне з останніх опитувань показало, що за "Фіне Гел" готові голосувати 26%, за "Фіанна Файль" – 20%, тоді як головна опозиційна партія "Шинн Фейн" має підтримку на рівні 18%.