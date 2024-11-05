Премьер Ирландии на этой неделе объявит досрочные парламентские выборы

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис планирует на этой неделе объявить дату следующих парламентских выборов и, вероятно, назначит их на конец ноября-начало декабря.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

Харрис в общении со СМИ во вторник подтвердил, что планирует на этой неделе распустить парламент и объявить дату следующих парламентских выборов.

Премьер ожидаемо объявит о роспуске парламента или в четверг перед неформальной встречей лидеров ЕС в Будапеште, или после возвращения в пятницу.

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По законодательству, выборы могут быть объявлены не менее чем за 18 дней до выбранной даты, поэтому страну могут ожидать короткие и ожесточенные предвыборные кампании.

Еще две недели назад стало ясно, что выборы будут в ноябре или в начале декабря, поскольку премьер-министр заявил, что хочет проводить их в этом году, а не ждать приближения конца каденции в марте.

На приближение выборов указывали и объявленные в октябре бюджетные расходы на 10,5 млрд евро.

Саймон Харрис возглавляет коалиционное правительство, в которое входит его партия "Фине Гэл", "Фианна Файль" и "Зеленые".

Рейтинги "Фине Гэл" выросли после того, как 37-летний Харрис заменил на посту своего предшественника Лео Варадкара.

Правоцентристы из "Фине Гэл" надеются улучшить свои позиции после смены руководства весной 2024 года: премьер-министр и лидер партии Лео Варадкар тогда объявил об отставке после неудачной попытки реформировать конституцию.

Один из последних опросов показал, что за "Фине Гэл" готовы голосовать 26%, за "Фианна Файль" – 20%, тогда как главная оппозиционная партия "Шинн Фейн" имеет поддержку на уровне 18%.