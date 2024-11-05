Словаки з іноземних лідерів найбільше довіряють Павелу і Орбану, Путін – на четвертому місці

Жителі Словаччини вважають президента Чехії Петра Павела та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана найбільш авторитетними світовими політиками, яким вони довіряють.

Це випливає з опитування громадської думки, проведеного агентством Ipsos, яке опублікувала газета Denník N, передає "Європейська правда".

Чеському президенту Петру Павелу твердо довіряють чи скоріше довіряють 33% опитаних. Така ж кількість заявляє про довіру до угорського прем'єра Віктора Орбана.

При цьому виборці словацьких опозиційних партій найбільше довіряють Петру Павелу. Наприклад, понад чотири п'ятих симпатиків урядової партії прем'єр-міністра Роберта Фіцо "Напрямок – Соціал-демократія" (Smér-SD) мають протилежну думку. З іншого боку, серед них найбільшу довіру має Орбан.

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Колишній американський президент Дональд Трамп, який прагне переобратися на цю посаду, посів третє місце в рейтингу довіри серед словаків. Кандидатка від Демократичної партії на посаду президента США Камала Гарріс опинилася на шостому місці в словацькому опитуванні.

Словаки також включили лідера Росії Владіміра Путіна до числа політиків, яким найбільше довіряють у світі. Він посів четверте місце і отримав підтримку чверті опитаних. Путіну, як і Трампу, довіряють понад три п'ятих виборців партії Směr-SD.

Президенту України Володимиру Зеленському довіряють 22 відсотки опитаних словаків. Він восьмий у рейтингу довіри. Одразу за ним ідуть президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Опитування проводила агенція Ipsos з 6 по 10 вересня. Вона збирала дані онлайн і звернулася до 1025 респондентів.

Нагадаємо, майже половина поляків вважають, що безпека Польщі послабиться в разі перемоги кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа на виборах у США.

Лише 13% французів хотіли б, щоб переможцем президентських виборів у США став кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.