Жители Словакии считают президента Чехии Петра Павела и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана наиболее авторитетными мировыми политиками, которым они доверяют.

Это следует из опроса общественного мнения, проведенного агентством Ipsos, которое опубликовала газета Denník N, передает "Европейская правда".

Чешскому президенту Петру Павелу твердо доверяют или скорее доверяют 33% опрошенных. Такое же количество заявляет о доверии к венгерскому премьеру Виктору Орбану.

При этом избиратели словацких оппозиционных партий больше всего доверяют Петру Павелу. Например, более четырех пятых сторонников правительственной партии премьер-министра Роберта Фицо Smér-SD имеют противоположное мнение. С другой стороны, среди них наибольшим доверием пользуется Орбан.

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Бывший американский президент Дональд Трамп, который стремится переизбраться на эту должность, занял третье место в рейтинге доверия среди словаков. Кандидат от Демократической партии на пост президента США Камала Харрис оказалась на шестом месте в словацком опросе.

Словаки также включили лидера России Владимира Путина в число политиков, которым больше всего доверяют в мире. Он занял четвертое место и получил поддержку четверти опрошенных. Путину, как и Трампу, доверяют более трех пятых избирателей партии Směr-SD.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 22% опрошенных словаков. Он восьмой в рейтинге доверия. Сразу за ним идут президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц.

Опрос проводило агентство Ipsos с 6 по 10 сентября. Оно собирало данные онлайн и обратилось к 1025 респондентам.

Напомним, почти половина поляков считают, что безопасность Польши ослабнет в случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах в США.

Лишь 13% французов хотели бы, чтобы победителем президентских выборов в США стал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.