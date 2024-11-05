У Республіці Сербській зможуть використовувати сербський прапор як офіційний символ

Народна скупщина (парламент)т Республіки Сербської – ентитету у складі Боснії і Герцеговини – дозволив використовувати державні символи Сербії як офіційні символи.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише "Балканський оглядач".

Відповідні поправки до закону про використання прапора, герба та гімну підтримав 61 депутат Республіки Сербської, проти були чотири, ще стільки ж – утримались.

Зміни передбачають можливість вивішування прапорів і гербів та виконання гімнів іноземних держав, з якими Республіка Сербська підписала угоду про встановлення "спеціальних відносин".

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Така угода підписана між Республікою Сербською та Сербією, тож державні символи останньої – герб Неманичів (Сербський орел – двоголовий орел з короною), прапор з цим гербом та гімн "Боже справедливості" – зможуть використовуватися як офіційні символи РС.

Раніше герб та гімн Сербії вже використовувалися Республікою Сербською як офіційні символи.

Але Конституційний суд Боснії і Герцеговини у 2006 році ухвалив рішення про виключення з офіційних символів Республіки Сербської герба та гімна Сербії, вважаючи, що вони дискримінують боснійців і хорватів у РС, пише "Балканський оглядач".

Раніше цього року, нагадаємо, Республіка Сербська також заявила про наміри підготувати угоду про "мирне відокремлення" від Боснії і Герцеговини.

Її детальний розбір читайте у статті "Європейської правди".