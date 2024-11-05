В Республике Сербской смогут использовать сербский флаг как официальный символ

Народная скупщина (парламент) Республики Сербской – энтитета в составе Боснии и Герцеговины – позволил использовать государственные символы Сербии как официальные символы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет "Балканский обозреватель".

Соответствующие поправки к закону об использовании флага, герба и гимна поддержал 61 депутат Республики Сербской, против были четыре, еще столько же – воздержались.

Изменения предусматривают возможность вывешивания флагов и гербов и исполнения гимнов иностранных государств, с которыми Республика Сербская подписала соглашение об установлении "специальных отношений".

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Такое соглашение подписано между Республикой Сербской и Сербией, поэтому государственные символы последней – герб Неманичей (Сербский орел – двуглавый орел с короной), флаг с этим гербом и гимн "Боже справедливости" – смогут использоваться как официальные символы РС.

Ранее герб и гимн Сербии уже использовались Республикой Сербской как официальные символы.

Но Конституционный суд Боснии и Герцеговины в 2006 году принял решение об исключении из официальных символов Республики Сербской герба и гимна Сербии, считая, что они дискриминируют боснийцев и хорватов в РС, пишет "Балканский обозреватель".

Ранее в этом году, напомним, Республика Сербская также заявила о намерениях подготовить соглашение о "мирном отделении " от Боснии и Герцеговины.

Его детальный разбор читайте в статье "Европейской правды".