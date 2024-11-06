В Латвии рассказали, когда могут ввести обязательную военную службу для женщин

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс считает, что потенциально первый призыв женщин в Службу государственной обороны может начаться в 2028 году.

Его слова цитирует LMS, передает "Европейская правда".

Спрудс отметил, что вопрос гендерного равенства в армии является важным, и что этого принципа придерживаются в Швеции и Норвегии, а вскоре к этим странам присоединится и Дания.

"Но понятно, что до завтрашнего обеда этого не сделать. Нужно выполнить домашнюю работу. Большая домашняя работа – это дискуссии и диалог внутри коалиции, а также в парламенте и в обществе", – заявил министр.

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Он также акцентировал, что очень важно, чтобы общество это поддержало.

Спрудс напомнил, что ранее большинство общества не поддерживало введение обязательной службы, однако мнение со временем изменилось.

"Одной из потенциальных целей "дорожной карты" будет 2028 год, когда мы будем говорить о 4 тысячах призывников в Службе государственной обороны", – отметил министр.

Также, по его словам, необходимо продолжать совершенствовать Службу государственной обороны, а также вносить изменения в экипировку и солдатскую форму, чтобы на службу можно было призывать и женщин.

В августе Спрудс уже заявлял, что поддерживает идею обязательного призыва женщин на военную службу, но по этому поводу еще нужна дискуссия в коалиции, парламенте и обществе.

Кроме того, командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш предложил обдумать возможность призыва женщин в обязательном порядке на службу государственной обороны.