Климатические активисты распылили краску на посольство США в Лондоне после победы Трампа

Британская полиция арестовала двух мужчин после того, как в среду экологические активисты облили оранжевой краской часть здания посольства США на юге Лондона в знак протеста против победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Двое участников кампании Just Stop Oil разбрызгали оранжевую краску на стене посольства, показано на видео, размещенном группой в соцсети X (Twitter).

🧯 US EMBASSY PAINTED ORANGE AS WE REJECT FASCISM



This morning the world wakes to find it has slipped further into fascism as well as climate breakdown. Trump's win puts the lives of ordinary people at risk, everywhere.



Political systems that can be bought by big oil have no… pic.twitter.com/5OuFgH1B70

