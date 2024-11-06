Климатические активисты распылили краску на посольство США в Лондоне после победы Трампа

Британская полиция арестовала двух мужчин после того, как в среду экологические активисты облили оранжевой краской часть здания посольства США на юге Лондона в знак протеста против победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Двое участников кампании Just Stop Oil разбрызгали оранжевую краску на стене посольства, показано на видео, размещенном группой в соцсети X (Twitter).

🧯 US EMBASSY PAINTED ORANGE AS WE REJECT FASCISM



This morning the world wakes to find it has slipped further into fascism as well as climate breakdown. Trump's win puts the lives of ordinary people at risk, everywhere.



Political systems that can be bought by big oil have no… pic.twitter.com/5OuFgH1B70 Реклама: November 6, 2024

"Сегодня утром мир проснулся и обнаружил, что он еще больше скатился к фашизму и климатическому коллапсу. Победа Трампа ставит под угрозу жизни обычных людей везде и всюду", – заявили в Just Stop Oil.

Столичная полиция Лондона после этого сообщила, что арестовала двух мужчин в возрасте 25 и 72 лет по подозрению в вандализме.

"Эта деятельность является вандализмом, выдаваемым за протест, и мы будем продолжать придерживаться нулевой толерантности к подобным действиям", – заявил заместитель помощника комиссара Энди Валентайн в своем заявлении.

В 2018 году посольство США переехало в 12-этажное здание на южном берегу Темзы, оставив помещение на Гросвенор-сквер.

Представители посольства не сразу ответили на запрос о комментариях.

За последние годы Великобритания стала свидетелем ряда аналогичных экопротестов – от массовых блокировок движения транспорта, вызванных протестующими, которые поднимались на мосты или автострады, до нападений на произведения искусства или исторические памятники.

В июле пятерым активистам движения Just Stop Oil в Британии вынесли длительные тюремные сроки – от четырех до пяти лет – за сговор с целью планирования протестов с перекрытием автомагистрали.