Пресс-секретарь российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что присутствие шведской экоактивистки Греты Тунберг на антиправительственных протестах в Грузии свидетельствует о влиянии со стороны Запада.

Умозаключения Захаровой цитирует "Эхо Кавказа", сообщает "Европейская правда".

Пресс-секретарь МИД России прокомментировала участие Греты Тунберг в митинге оппозиции в Грузии, заявив, что Запад "сам разоблачил свое вмешательство в дела Грузии".

"Это было бы действительно смешно, если бы не было так трагично, насколько Запад саморазоблачился своей болезненной вовлеченностью в ситуацию вокруг суверенного и независимого государства Грузия", – считает Захарова.

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По ее мнению, Запад видит угрозу в том, что Грузия "стала на путь защиты своего суверенитета, и противодействует демократическим процессам в этой стране".

Грета Тунберг поддержала грузинских оппозиционеров, которые считают, что результаты парламентских выборов 26 октября были сфальсифицированы, и приняла участие в акции в начале этой недели.

Как известно, международные наблюдатели заявили о проблемах на выборах. А компании, проводившие оппозиционные экзитполы, выразили сомнение в правдивости официальных результатов голосования.

О том, это уже окончательная победа партии власти "Грузинская мечта", читайте в статье Революция "на паузе": что происходит в Грузии и имеют ли протесты шансы на успех.