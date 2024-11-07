У Франції кілька ексміністрів свідчитимуть у парламенті щодо погіршення дефіциту бюджету

Кілька колишніх міністрів уряду Франції дадуть пояснення у парламенті щодо погіршення ситуації з дефіцитом бюджету.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У четвер, 7 листопада, свідчення у комітеті з питань фінансів Сенату дає колишній міністр економіки Бруно Ле Мер, а після нього у другій половині дня туди прийде ексміністр фінансів Тома Казнав.

8 листопада вранці заслухають попереднього прем’єр-міністра Габріеля Атталя, а після нього – його попередницю на цій посаді Елізабет Борн.

Реклама:

Початково у проєкті бюджету на 2024 рік закладали дефіцит 4,4% ВВП, потім його довелося збільшити до 5,1% і врешті – до 6,1% ВВП. Через це теперішній уряд готує законопроєкт щодо урізання витрат і додаткових податкових надходжень – з метою почати скорочувати дефіцит до 5% у 2025 році і 2,8% ВВП у 2029 році – щоб опуститися нижче дозволеного у ЄС показника на рівні 3%.

Нагадаємо, у сусідній Німеччині суперечки довкола економічних питань довели до розпаду керівної коаліції.

Канцлер Олаф Шольц вирішив звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера – лідера Вільної демократичної партії, яка входить до коаліції, та оголосив про наміри ініціювати голосування за довіру своєму уряду в січні 2025 року.





